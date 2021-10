Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am 07.10.2021 gegen 18:15 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin mit ihrem grünen VW Golf die B42 aus Linz am Rhein kommend in Fahrtrichtung Neuwied.

Im Kurvenbereich hinter Leubsdorf überholte die Fahrerin eines blauen Mercedes einen in Fahrtrichtung Linz am Rhein fahrenden LKW, trotz der entgegenkommenden VW-Fahrerin. Diese musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, eine Vollbremsung durchführen. Die Polizei Linz am Rhein bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten haben, um persönliche oder telefonische Kontaktaufnahme unter der 02644-9430.



