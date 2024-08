Hövels

Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver auf der B62

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Mittwoch, den 21.08.2024 gegen 13:20 Uhr überholte der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Audi A6 Limousine auf der B62 in Höhe der Abbiegespur nach Niedergüdeln/Katzwinkel trotz Gegenverkehr (LKW) einen in Fahrtrichtung Wallmenroth fahrenden älteren Opel Astra Kombi über die Sperrfläche der Abbiegespur.