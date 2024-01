Zeugenaufruf nach Driftmanöver auf Parkplatz

Linz am Rhein (ots). Am 17.01.24 gegen 17:30 Uhr meldete eine Zeugin, dass zwei Fahrzeuge auf dem schneebedeckten oberen Parkplatz des Meusch Einkaufcenters driften würden.

Dabei musste eine bislang unbekannte Zeugin, welche sich fußläufig auf dem Parkplatz befunden hatte, einem der Fahrzeuge ausweichen um eine Zusammenstoß zu verhindern. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen roten Ford, besetzt mit zwei Personen, und einen schwarzen PKW. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die weibliche Person, welche wegspringen musste, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



