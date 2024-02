Zeugenaufruf: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an der Pfarrkirche St. Margareta in Heimbach-Weiß

Zwischen Aschermittwoch und Rosenmontag gelangten unbekannte Täter über das Baugerüst an der Pfarrkirche St. Margareta an eine der vier Uhren. Hier wurde durch die unbekannten Täter die Uhrzeit manuell umgestellt.

Dieser Vorgang führt an dem bestehenden Uhrwerk und der darin befindlichen Mechanik zu einem Schaden, der nur aufwendig repariert werden kann. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 EUR.



Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzten.



