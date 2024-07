Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 15.07.2024 ereignete sich gegen 23:25 Uhr in der Langendorfer Straße ein Verkerhsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher entfernte.

Hinter einer Linkskurve am Übergang Langendorfer Straße / Am Schlosspark bemerkte der 19jährige Geschädigte, dass ihm ein schwarzer Mercedes auf seiner Fahrspur entgegen kam. Er wich aus, um eine Kollission zu vermeiden, durch dieses Manöver geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und schlug in einen Lichtmast ein. Der PKW erlitt Totalschaden, der Fahrer verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte unbeirrt, wahrscheinlich mit unbeschädigtem PKW, seine Fahrt fort.

Sollte jemand Kenntnis über den Unfall haben, wird er gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden.



