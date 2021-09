Zeugen gesucht – Unfallverursacher gibt falsche Personalien an

Am Donnerstag erschien die Geschädigte bei der Polizeiinspektion Straßenhaus und gab einen Verkehrsunfall zu Protokoll, der sich am Mittwochabend um 21:00 Uhr auf der Landesstraße 258 ereignete.



Die Geschädigte befuhr mit ihrem weißfarbenen PKW Mitsubishi Space Star die Landesstraße aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Dierdorf. In Höhe des Kreisverkehrs an der BAB3 fuhr der Unfallverursacher auf den verkehrsbedingt abbremsenden PKW der Geschädigten auf. Nach erfolgten Personalienaustausch verließen die Beteiligten die Unfallstelle. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher falsche Personalien und ein falsches Kennzeichen angegeben hatte.

Bei dem Fahrzeug des männlichen Unfallverursachers handelt es sich um einen grünen Kleinwagen mit Koblenzer Ortskennung.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



