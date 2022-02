Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallfluchten

Asbach. Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz des Vorteil Centers in Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht.



Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr beschädigte ein/e bisher unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in beim Ausparken einen geparkten PKW Renault Megane. Der PKW des Unfallverursachers / der Unfallverursacherin dürfte im Bereich der rechten Fahrzeugfront beschädigt sein.



Buchholz (WW) – Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmittag kam es auf einem Parkplatz in Buchholz (WW), Muß, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte parkte seinen PKW auf dem ihm zugewiesenen Parkplatz vor seinem Anwesen. Am Folgetag stellte er bei seiner Rückkehr einen Schaden an seinem rechten Außenspiegel fest.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



