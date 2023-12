Zeugen gesucht! Diebe in Etzbach und Fürthen

Symbolbild Foto: dpa



Die Täter schlichen in der Nacht um die Häuser und streiften durch Carports und Gärten. Hier prüften sie bei den abgestellten PKW, ob diese verschlossen sind. In zwei Fällen hatten die Diebe Glück und konnten eine geringe Beute erlangen.

Es wird dringend geraten: Schließen sie ihre Fahrzeuge ab. Lassen sie ihre Wertgegenstände nicht im Fahrzeug liegen und achten sie auch darauf Türen von Garagen oder Schuppen geschlossen zu halten.



Die Polizei Altenkirchen sucht nach Zeugen, insbesondere nach Aufnahmen von Überwachungskameras oder sogenannten „Ring-Door-Bells“, um weitere Hinweise auf die Täter zu erlangen.

Hinweise per Email an pialtenkirchen@polizei.rlp.de oder per Telefon an 02681-9460.



