Im Tatzeitraum zwischen dem 22.01.24, 15:30 Uhr und 23.01.2024, 11:50 Uhr zerstachen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines am Fahrbahnrand in der Heisterer Straße abgestellten Wohnmobils.

Es handelt sich um ein Wohnmobil der Marke Fiat Ducato Typ 230. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430.



