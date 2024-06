Zeitungsbote wurde Fahrrad samt Zeitungen entwendet

Am Mittwoch, 12.06.2024, um 00:48 Uhr, wurde dem Zeitungsboten sein Fahrrad samt den darauf befindlichen Zeitungen entwendet.

Der Mann hatte das Rad an einen Pfosten vor dem Krankenhaus Kirchen abgestellt und die Zeitung hineingebracht. Als er wenige Minuten später wieder zu seinem Fahrrad zurückkam musste er feststellen, dass das Fahrrad verschwunden war.

Unbekannte hatten es entwendet.

Hinweise werden an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741/926-0 erbeten.



