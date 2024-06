Kirchen

Zebrastreifen auf L280 gemalt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

In der Nacht vom 11.06.2024 auf den 12.06.2024 malten unbekannte Täter in Höhe der Aral-Tankstelle in Kirchen-Wehbach mit weißer Farbe einen „Zebrastreifen“ auf die Fahrbahn der L280.