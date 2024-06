Zahlreiche „Handyverstöße“ bei Verkehrskontrolle in Straßenhaus

Immer noch unterschätzen viele Fahrzeugführer die Gefahr der Handynutzung am Steuer.

Denn Unaufmerksamkeit und Ablenkung sind häufig Ursache für schwere Verkehrsunfälle. Bei einer gestrigen Kontrolle auf der Bundesstraße 256 in Straßenhaus sind zwischen 14:40 Uhr und 15:35 Uhr insgesamt sieben Verkehrsverstöße geahndet worden, bei denen die Verkehrsteilnehmer ihr Mobiltelefon während der Fahrt vorschriftswidrig nutzten.

Grundsätzlich sieht der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog für die unerlaubte Nutzung des Mobiltelefons als PKW Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister vor.



