Zahlreiche Beanstandungen bei Kontrollmaßnahmen der Polizei Straßenhaus

Im Rahmen einer Sonderkontrolle der Polizei Straßenhaus unter dem Motto „Junge Fahrende / illegale technische Veränderungen an Fahrzeugen“ konnten am gestrigen Montag im Zeitraum von 12:00 – 18:30 Uhr zahlreiche Verstöße festgestellt werden.

Im genannten Zeitraum wurden 60 Fahrzeuge der Kontrollstelle zugeführt und einer intensiven Überprüfung unterzogen.

Hierbei stellten die Beamten an fast der Hälfte der Fahrzeuge, insgesamt an 28 Fahrzeugen, unzulässige technische Veränderungen fest, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Zwei Fahrzeugführer waren zudem ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Bei zwei Verkehrsteilnehmern, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug führten, wurde eine Blutprobe entnommen.

Darüber hinaus wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Falschbeurkundung im Amt, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht angelegten Sicherheitsgurten, fehlender Sicherung von beförderten Kindern und abgelaufener HU eingeleitet.



Begleitet wurden die Kontrollmaßnahmen von zwei Mitarbeiterinnen der zuständigen Abteilung der Zentralen Bußgeldstelle Speyer, die mit ihrem fundierten Fachwissen den Beamten zur Verfügung standen.



Die zahlreichen Verstöße, die die geschulten Kolleginnen und Kollegen auch gestern wieder feststellten, stellen nochmals unter Beweis, wie wichtig und sinnhaft diese Sonderkontrollen sind. Auch in Zukunft wird die Polizei Straßenhaus diese in regelmäßigen Abständen durchführen.



