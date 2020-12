Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 11:40 Uhr

Neuwied

Wohnungseinbruchsdiebstahl in Straßenhaus

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner um am vergangenen Freitag, den 02.10.2020 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:50 Uhr in ein Anwesen der Mittelstraße in Straßenhaus einzubrechen.