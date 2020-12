Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 10:30 Uhr

Nauroth

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Freitagnachmittag, den 30.10.2020 sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 15:30 Uhr – 16:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Talstraße in 57583 Nauroth eingebrochen.