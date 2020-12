Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 08:50 Uhr

Großmaischeid

Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Mittwoch ist im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 22:30 Uhr in der Straße Am Spaniengarten in Großmaischeid in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden.