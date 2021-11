Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Linz am Rhein (ots). Am Samstagnachmittag, den 06.11.2021 mussten Kräfte der Polizeiinspektion Linz am Rhein, sowie der Feuerwehren Linz, Ockenfels und Leubsdorf zu einem Wohnungsbrand am Grabentor in Linz am Rhein ausrücken.