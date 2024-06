Wohnungsbrand – 2 Erwachsene und 1 Kleinkind verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Sonntagmorgen, 2. Juni, in einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Altbahnhofstraße zu einem Brand.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich drei Personen, ein Ehepaar von 57 und 59 Jahren, sowie ein 2-jähriges Kind in der Wohnung. Alle drei Personen wurden mit Verdacht der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Die Brandwohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen ist von einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe auszugehen. Die Polizeiinspektion Betzdorf übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort und beschlagnahmte den Brandort.



Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden durch das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Betzdorf fortgeführt.



