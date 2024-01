Wohnhausbrand

Asbach OT Löhe (ots). Gegen 13 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Straßenhaus die Meldung einen Wohnhausbrandes in der Rosenstraße in Asbach Ortsteil Löhe.

Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Personen befinden sich keine mehr im Gebäude und umliegende Häuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Neben der Feuerwehr sind auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.



Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Soweit der Sachverhalt verifiziert und eine Medienrelevanz erkennbar ist, wird unaufgefordert nachberichtet.



