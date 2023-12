Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa





In einem Fall entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher, welcher vermutlich am 09.12.2023 zwischen 09:30 Uhr und 11:45 Uhr mit einem LKW die Kreuzung Rheinstraße / Friedrichstraße befahren hat, unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er zuvor einen geparkten Pkw nicht unerheblich beschädigt hatte.



Am 09.12.2023 gg. 21:40 kam es in der Schloßstraße in Neuwied im Bereich der dortigen Lichtzeichenanlage zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines PKW und einem Fußgänger. Im Verlauf des Streits kam es zu einem Schlag des namentlich nicht bekannten Fußgängers in das Gesicht des Fahrzeugführers, welcher leicht verletzt wurde. Ein Strafverfahren gegen den unbekannten Fußgänger wg. Körperverletzung wurde eingeleitet.



Zu einem Diebstahl eines Spiegels durch eine alkoholisierte Person kam es am 09.12.2023 gg. 18:05 Uhr in einem Imbiss in der Marktstraße in Neuwied. Der Beschuldigte konnte vor Ort durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen zum Tatablauf werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.



Weiterhin kam es im Verlauf der Nacht vom 08.12.2023, ca. 19:00 Uhr, bis 09.12.2023, ca. 10:00 Uhr durch unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einer Jesus-Figur, welche in einer Krippe an einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt in der Langendorfer Straße ausgestellt war. Bereits im Vorfeld kam es am gleichen Stand zu einer Sachbeschädigung durch eine Gruppe Jugendlicher, welche unerkannt flüchten konnte. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen besteht, ist aktuell unklar.



Am 08.12.2023 kam es gg. 17:30 Uhr zu einem Diebstahl einer Handtasche durch unbekannte Täter im Supermarkt Netto in der Bendorfer Straße in Neuwied – Engers. Die Handtasche, in der sich neben Bargeld auch diverse persönliche Dokumente befanden, wurde durch die Geschädigte für einen kurzen Augenblick unbeobachtet im Einkaufswagen zurückgelassen.



Zeugen der zuvor genannten Vorfälle, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.



Des Weiteren konnten bei mehreren Personen- und Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich / Heddesdorf im Verlauf des Wochenendes diverse Betäubungsmittel, unter anderem Heroin und Cannabis, aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wg. Verstößen gg. das BtMG wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle

POK Mattern



Telefon: 02631/878-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell