Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied 04.10.-06.10.2024

Anzeige

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 56-jährige Neuwieder seine Fahrt mit dem E-Scooter unter erheblichem Alkoholeinfluss angetreten hatte und in der Folge ohne Fremdeinwirkung gestürzt war. Durch den Sturz zog sich der Fahrer Verletzungen u.a. am Kopf zu, sodass er ins Krankenhaus verbracht werden musste. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



Straftaten



In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zugang zum Fahrzeuginnenraum eines in der Marktstraße Neuwied auf Höhe des DRK-Krankenhauses parkenden BMW. Dort entwendete er mehrere Gegenstände und entfernte sich anschließend unerkannt vom Tatort. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen im genannten Bereich gemacht haben, wenden sich bitte unter 02631 8780 an die Polizeiinspektion Neuwied.



Verkehrsüberwachung



Am frühen Sonntagmorgen wurde durch Beamte der Polizei Neuwied gegen 02:15 Uhr ein weißer Transporter auf der B42 in Neuwied kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 35jährige Fahrer aus Höhr-Grenzhausen unter Alkoholeinfluss stehen dürfte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

Reckstraße 6

56564 Neuwied



Telefon: 02631 8780

E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell