Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Linz

Symbolbild Foto: dpa

Am frühen Samstagmorgen, 23.12.2023, kam es in Rheinbreitbach zu Streitigkeiten zwischen einem Taxifahrer und einem renitenten Fahrgast. Dieser hatte nach Beendigung der Taxifahrt festgestellt, dass er den ausstehenden Fahrtpreis nicht bezahlen konnte. Anstatt sich um die Organisation der Bezahlung zu kümmern, beleidigte und bedrohte der erheblich alkoholisierte Fahrgast den Taxifahrer. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren.



Freilaufender Chihuahua findet den Weg zurück nach Hause



Erpel. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24.12.2023, meldete ein aufmerksamer Anwohner einen freilaufenden Chihuahua im Bereich der Ortsdurchfahrt B42 in Erpel. Der Hund war augenscheinlich von zu Hause weggelaufen und fand den Rückweg nicht. Da Hinweise auf den Besitzer zunächst fehlten, erklärte sich der Mitteiler sogar bereit, sich kurzzeitig des Hundes anzunehmen. Wenige Stunden später meldete sich der besorgte Besitzer auf der Suche nach seinem Hund bei hiesiger Dienststelle und konnte pünktlich zu Weihnachten wieder mit seinem Hund zusammengeführt werden.



Einbruchdiebstahl in Scherer-Passage



Linz am Rhein. Am frühen Sonntagmorgen, 24.12.2023, kam es im Zeitraum 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Ladengeschäft der Scherer-Passage. Mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstüre Zutritt zur Passage und zu einem dahinterliegenden Ladengeschäft. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die im genannten Zeitraum Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Scherer-Passage machen oder sonstige Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein



Telefon: 02644 9430

E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell