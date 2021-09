Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Durch einen oder mehrere Täter wurde hierbei der Container geöffnet und Baugerätschaften entnommen.

Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Bemerkungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631 – 8780 zu melden.



Neuwied. Am frühen Samstagabend wurden der Polizei Neuwied Streitigkeiten zwischen einer größeren Personengruppe im Bereich der Innenstadt gemeldet. Nach einem kurzen Disput im Vorfeld schlossen sich immer mehr Menschen den Streithähnen an und es kam zu Solidarisierung mit mehreren Personen. Bei Eintreffen von Beamten der Polizei Neuwied verließen alle Anwesenden zügig die Örtlichkeit.

Infolge der Streitigkeiten kam es zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Folge eine Beteiligte verletzt wurde.



Verkehrsunfälle im Stadtgebiet



Neuwied (Stadt). Im Bereich des Wochenendes kam es zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen. Hierbei wurde ein Kind leicht verletzt und mehrere PKW's beschädigt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen 29-jährigen Autofahrer. Dieser versuchte, alkoholisiert, mit seinem PKW zu fahren und kollidierte hierbei mehrfach mit einem anderen PKW. Trotz Ansprache mehrerer Augenzeugen setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und konnte erst im Nachgang durch Beamte der Polizei Neuwied angehalten werden. Aufgrund starker Alkoholisierung musste dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt werden.



