27.09.2020, 10:00 Uhr

Im Zeitraum vom 25.09.-27.09.2020 kam es zu folgenden polizeilichen Einsätzen:



1. Unfalllagebild



Im oben genannten Zeitraum ereigneten sich vier Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Zudem wurde am 26.09.2020 gegen 20:30 Uhr durch einen unbekannten Täter in Linz Oberlöh ein Verkehrsunfall verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich auf hiesiger Dienststelle unter der Rufnummer 02644-9430 zu melden.



2. Unerlaubte Müllentsorgung



Am 26.09.2020 wurde durch einen Anrufer ein Verkehrsteilnehmer gemeldet, der seinen Müll unerlaubt am Straßenrand entsorgte. Auf Ansprache des Mitteilers reagierte der Delinquent mit Desinteresse. Durch den Mitteiler konnte jedoch das Kennzeichen und eine Personenbeschreibung angegeben werden, sodass der Verantwortliche ermittelt werden konnte. Ein Verfahren gegen diesen wurde eingeleitet.



3. Ruhestörung



Trotz des schlechten Wetters kam es zu fünf Ruhestörungen im gesamten Dienstgebiet. Die Ruhe konnte in allen Fällen wiederhergestellt werden.



