Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Gegen 08:00 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann aus Leverkusen mit seinem Kleintransporter die L 251 aus Richtung Kaimig kommend in Fahrtrichtung Linz. Auf winterglatter Fahrbahn kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, es entstand leichter Sachschaden.



Gegen 08:55 Uhr touchierte ein 26-Jähriger Pkw Fahrer aus Linz mit seinem Pkw an der Einmündung zur B 42 in Rheinbrohl ein Verkehrsschild. Er war mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten.



Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Eitorf mit seinem Lkw die B 42 aus Richtung Leutesdorf kommend in Fahrtrichtung Hammerstein. Aufgrund auftretender Glätte kam er mit seinem Zug ins Schleudern und kollidierte mit der Leitschutzplanke.



In allen Fällen entstand Sachschaden, es wurde niemand der Beteiligten verletzt.



