Witterung (mit) ursächlich bei Verkehrsunfall mit Personenschaden

Aufgrund des starken Regens bemerkte der Unfallverursacher zu spät, dass der vorausfahrende PKW abbremste. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem der vorausfahrende PKW Fahrer leichte Verletzungen erlitt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von je 2000,- EUR.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war die Landesstraße 304 bei Isenburg durch einen umgestürzten Baum zeitweise komplett nicht befahrbar. Die Straßenmeisterei Dierdorf entfernte den Baum mit technischem Gerät. Ansonsten wurden der Polizei Straßenhaus keine nennenswerten witterungsbedingten Einsatzanlässe gemeldet.



