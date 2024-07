Wissen

Wissen – Zeugensuche zu einem Verkehrsunfall

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstag, 18.07.2024, zwischen 17 und 18 Uhr ereignete sich in der Rathausstraße in Wissen ein Verkehrsunfall, bei dem ein vorbeifahrendes Auto gegen die sich öffnende Tür eines geparkten Autos stieß.