Wissen – Versuchter Tageswohnungseinbruch

Unbekannte versuchten am Mittwoch, den 25.08.2021 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Galgenberg einzudringen.

Eine Bewohnerin des Hauses stellte nach ihrer Rückkehr fest, dass Unbekannte am Schloss der Haustüre manipuliert und dabei beschädigt hatten. In das Haus gelangte niemand.



Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



