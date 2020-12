Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 08:30 Uhr

57537 Wissen, In den Brückeichen, Parkplatz (ots) – Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Mi., 16.09.2020, 14:00 bis Fr. 18.09.2020, 14:00 Uhr, mit brachialer Gewalt die Fahrertür eines geparkten weißen Pkw Renault Clio auf, entfernten und beschädigten die Lenkradabdeckung und versuchten das Fahrzeug kurzzuschließen. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000,-EUR. Ein weiterer dort geparkter weißer Pkw Renault Traffic wies ebenfalls Hebelspuren an der Fahrertür auf. Hier gelang es den Tätern offensichtlich nicht die Tür zu öffnen. An diesem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von ca. 500,-EUR Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an dem Parkplatz gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Betzdorf oder der Polizeiwache Wissen zu melden.



