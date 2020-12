Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 14:00 Uhr

57537 Wissen, Am Mühlengraben 19a (ots) – In der Zeit von Do., 30.07.2020, 17:00 Uhr und Fr., 31.07.2020, 06:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter an zwei an der Rückseite einer Kfz-Werkstatt gelegenen Rolltoren die integrierten Türen aufzubrechen. Der Einbruchsversuch wurde trotz eines ausgeprägten Schadensbildes eher dilettantisch vorgenommen und führte im Ergebnis nicht zur Öffnung einer der beiden Türen, sodass unbekannte Täter nicht in das Objekt gelangten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,-EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf oder die Polizeiwache Wissen entgegen.



