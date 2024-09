Wissen – Verkehrsunfallbeteiligter gesucht

Am 13.09.20224, gegen 14:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Hachenburger Straße im Stadtgebiet Wissen aus Richtung der Straße Auf dem Brüchelchen.

Dabei touchierte das Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 73-Jährigen. Das abgestellte Fahrzeug wurde beschädigt; der Unfallverursacher flüchtete.

Hinweise an die Polizei Wissen.



