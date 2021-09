Wissen – Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

57537 Hövels, Hauptstr. (B 62) (ots) –



Am Mi., 29.09.2021, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Seat Ibiza in der Ortsdurchfahrt von Hövels die Hauptstr. (B 62) aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Wissen. Am Ende der Ortsdurchfahrt, in dem Straßenabschnitt zwischen dem einmündenden Grubenweg und dem Kirchweg geriet ihr Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender männlicher Fahrzeugführer (Identität zur Zeit noch ungeklärt) wich noch mit seinem Kleinbus Transporter Hyundai nach rechts auf den erhöhten Gehweg aus, konnte aber einen Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem heftigen Zusammenstoß schwere Verletzungen und mussten aus den stark beschädigten Fahrzeugen geborgen werden. 2 angeforderte Rettungshubschraubern verbrachten die Verletzten in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden auf Anordnung der StA Koblenz zur Klärung der Beweislage vorläufig sichergestellt. Die B 62 musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Insgesamt waren 2 Rettungshubschrauber mit Notarzt, ein weiterer Notarzt sowie 2 RTW und 51 Wehrleute der Feuerwehren Wissen und Katzwinkel im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell