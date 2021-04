Wissen – Verkehrsunfall mit Wild

57537 Mittelhof, Verbindungsweg Blickhausen – Kleehahn (ots) – Am So. 11.04.2021, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 27-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw DB C220 den Verbindungsweg von Blickhausen kommend in Richtung Kleehahn.

57537 Mittelhof, Verbindungsweg Blickhausen – Kleehahn (ots) – Am So., 11.04.2021, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 27-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw DB C220 den Verbindungsweg von Blickhausen kommend in Richtung Kleehahn. In einem Waldstück wechselten in einer Linkskurve zwei Stücke Rehwild von links nach rechts die Fahrbahn. Die 27-Jährige wich nach rechts aus und erfasste keines der Tiere. Jedoch kam der Pkw hierdurch zunächst von der Fahrbahn ab und prallte unter einen größeren Holzstapel. Zum Glück blieb die 27-Jährige unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.



