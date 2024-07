Wissen – Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos

Auf der L 278 von Morsbach in Richtung Wissen ereignete sich am Montagnachmittag, 01.07.2024, um 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem vier Autos beschädigt wurden.

Anzeige

An der Baustellenampel hielten verkehrsbedingt mehrere Pkw an. Ein von hinten kommender Pkw BMW bremste zu spät und fuhr auf den letzten Pkw der Warteschlange auf. Diesen Auto schob der BMW noch auf die beiden davor stehenden Autos. Alle 12 Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Pkw BMW musste abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Pressestelle



Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell