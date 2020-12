Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 08:00 Uhr

57537 Wissen, Wiesenstr. / Talstr. (ots) – Am Di., 06.10.2020, gegen 12:05 Uhr, bog eine 39-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Renault von der untergeordneten Talstraße nach links auf die Wiesenstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 53-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Ford Fiesta, welche die Wiesenstraße von rechts aus Richtung Weststr. kommend in Richtung Bahnhofstr. befuhr. Die Ford-Fahrerin konnte durch Ausweichen nach rechts eine Kollision beider Fahrzeuge verhindern, prallte aber im weiteren Verlauf gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Laternenmast. Die 53-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw-Ford und am Laternenmast entstand insgesamt ca. 2500,- Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



