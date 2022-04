Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, In der Hüll 10 (ots) – Eine 76-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren PKW Mercedes-Benz A150 am Mi, 06.04.2022, gegen 14.30 Uhr, direkt vor ihrer Wohnanschrift ab. Am Fr. 08.04.2022, gegen 10:30 Uhr, bemerkte sie einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite.

57537 Wissen, In der Hüll 10 (ots) –



Eine 76-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren PKW Mercedes-Benz A150 am Mi, 06.04.2022, gegen 14.30 Uhr, direkt vor ihrer Wohnanschrift ab. Am Fr., 08.04.2022, gegen 10:30 Uhr, bemerkte sie einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Am hinteren Kotflügel und der Alufelge befanden sich Kratzer. Der PKW war mit der rechten Seite zur Hauswand/Bürgersteig geparkt. Der verbleibende Bürgersteig hatte eine Breite von ca. 1 Meter. Demzufolge dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug eventuell um einen Roller oder Fahrrad handeln. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



