Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Bergstr. (ots) – Eine 45-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren PKW Opel Adam, am Di. 15.02.2022, gegen 06.50 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Bergstr.

57537 Wissen, Bergstr. (ots) –



Eine 45-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren PKW Opel Adam, am Di., 15.02.2022, gegen 06.50 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Bergstr., kurz vor der Einmündung Schulstr., in Fahrtrichtung Hachenburger Str. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie gegen 14.05 Uhr fest, dass der PKW in der Zwischenzeit im vorderen linken Bereich beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell