Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Bahnhofstr. 2, Regio-Bahnhof, Parkdeck (ots) – Am Di. 28.12.2021, parkte ein 58-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Audi A4, in der Zeit von 06:15 bis 06:45 Uhr, auf dem Parkdeck des Regio-Bahnhofs.

Am Di., 28.12.2021, parkte ein 58-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Audi A4, in der Zeit von 06:15 bis 06:45 Uhr, auf dem Parkdeck des Regio-Bahnhofs. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug dürfte rechts neben dem Audi abgestellt gewesen sein. Beim rückwärts Ausparken beschädigte der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeugs vermutlich mit der linken vorderen Stoßstangenecke den Audi des 58-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden von ca. 2000,-EUR. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



