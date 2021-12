Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Hövels, B 62 (ots) – Am So. 12.12.2021, gegen 18:20 Uhr, befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit einem Krankentransportwagen unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten mit Sondersignalen (Blaulicht und Martinshorn) die lange Gerade der B 62 zwischen Hövels-Siegenthal und Niederhövels in Fahrtrichtung Betzdorf.

Am So., 12.12.2021, gegen 18:20 Uhr, befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit einem Krankentransportwagen unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten mit Sondersignalen (Blaulicht und Martinshorn) die lange Gerade der B 62 zwischen Hövels-Siegenthal und Niederhövels in Fahrtrichtung Betzdorf. Etwa Mitte der Geraden schloss sie auf den vorausfahrenden PKW Chevrolet eines 49-jährigen Fahrzeugführers auf, der die Sondersignale beachtete und sein Fahrzeug verlangsamte. Die 19-Jährige scherte zum Überholen aus. Gleichzeitig näherte sich aus Fahrtrichtung Betzdorf ein Pkw, der die Sondersignale -entgegen der Annahme der 19-Jährigen- nicht beachtete und auch seinen PKW nicht verlangsamte. Daher musste sie unmittelbar nach dem Überholen abrupt wieder nach rechts einscheren, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden. Beim Einscheren streifte sie leicht den PKW des 49-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt unvermindert fort. Die 19-Jährige und der 49-Jährige konnten zu diesem PKW keinerlei Angaben machen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



