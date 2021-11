Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57587 Birken-Honigsessen, Kapellenstr. 2 (ots) – Aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren ereignete sich der Verkehrsunfall vermutlich wie folgt: In der Zeit von Mi. 17.11.2021, 18:00 Uhr bis Do. 18.11.2021, 13:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Kapellenstraße in Birken-Honigsessen aus Richtung Hauptstraße kommend.

Aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren ereignete sich der Verkehrsunfall vermutlich wie folgt: In der Zeit von Mi., 17.11.2021, 18:00 Uhr bis Do., 18.11.2021, 13:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Kapellenstraße in Birken-Honigsessen aus Richtung Hauptstraße kommend. Kurz vor dem Anwesen der Haus-Nr. 2 kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Beton-Zaunpfähle sowie den Maschendrahtzaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile und Unfallspuren dürfte es sich bei dem unfallflüchtigen Pkw um einen grau-silber-farbigen Pkw Mitsubishi i30 ab dem Baujahr 2011 handeln. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



