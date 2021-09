Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Pirzenthaler Str. 40 (ots) – Am Mo. 20.09.2021, gegen 13:20 Uhr, bemerkte ein 24-jähriger Fahrzeughalter an seinem ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf einen Schaden an dem linken Außenspiegel.

57537 Wissen, Pirzenthaler Str. 40 (ots) –



Am Mo., 20.09.2021, gegen 13:20 Uhr, bemerkte ein 24-jähriger Fahrzeughalter an seinem ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf einen Schaden an dem linken Außenspiegel. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Spiegel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



