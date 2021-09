Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Auf der Rahm / Platz des Wissener Jahrmarktes (ots) – Nach Angaben eines Unfallzeugen befuhr am Sa. 11.09.2021, gegen 11:15 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Pkw BMW mit vermutlich AK-Kennzeichen (X1, X3 oder X5) die Straße auf der Rahm und bog nach links auf den Platz des Wissener Jahrmarktes ab. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts und touchierte den dort in einer Parktasche ordnungsgemäß geparkten Pkw Honda Civic eines 46-jährigen Fahrzeughalters.

57537 Wissen, Auf der Rahm / Platz des Wissener Jahrmarktes (ots) –



Nach Angaben eines Unfallzeugen befuhr am Sa., 11.09.2021, gegen 11:15 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Pkw BMW mit vermutlich AK-Kennzeichen (X1, X3 oder X5) die Straße auf der Rahm und bog nach links auf den Platz des Wissener Jahrmarktes ab. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts und touchierte den dort in einer Parktasche ordnungsgemäß geparkten Pkw Honda Civic eines 46-jährigen Fahrzeughalters. An dem Honda entstand ein Sachschaden von ca. 3000,-EUR. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Nach Angaben des Unfallzeugen befand sich ein weiterer Zeuge, der den Unfall beobachtet und anschließend telefoniert hätte in Höhe des Impfzentrums. Die Polizeiwache Wissen bittet diesen möglichen oder weitere Unfallzeugen sich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell