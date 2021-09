Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Dörnerstr. (ots) – Ein 18-jähriger Fahrzeugführer parkte am Do. 02.09.2021, gegen 07:45 Uhr, seinen Pkw Smart auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule in Wissen.

57537 Wissen, Dörnerstr. (ots) – Ein 18-jähriger Fahrzeugführer parkte am Do., 02.09.2021, gegen 07:45 Uhr, seinen Pkw Smart auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule in Wissen. Gegen 10:00 Uhr wurde er von einer Mitschülerin auf einen Schaden an seinem Fahrzeug angesprochen. Bei der Nachschau stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim rückwärtigen Ausparken seinen Pkw beschädigte und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verließ. Am Pkw Smart entstand Sachschaden. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.



Rückfragen bitte an:Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



