Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Schloßstr. 66 (ots) – Am Fr., 25.06.2021, zwischen ca. 15.30 Uhr und 18.30 Uhr, hatte ein 18-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw Seat Ibiza auf dem Parkplatz vor dem Sportplatz Schönstein geparkt. Nachdem er anschließend zum Stadion Wissen gefahren und dort zur Beifahrerseite seines Pkw gegangen war, stellte er einen Schaden an der Beifahrertür fest. Dieser muss seinen Angaben zufolge entstanden sein, während sein Fahrzeug am Schönsteiner Sportplatz geparkt war. Zeugenhinweise auf das verursachende Fahrzeug werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell