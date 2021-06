Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Auf dem Statt 5 (ots) – Am So. 27.06.2021, gegen 12:00 Uhr, hatte eine 55-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw Hyundai auf einem Parkplatz in der Straße Auf dem Statt geparkt.

57537 Wissen, Auf dem Statt 5 (ots) – Am So., 27.06.2021, gegen 12:00 Uhr, hatte eine 55-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw Hyundai auf einem Parkplatz in der Straße Auf dem Statt geparkt. Als sie gegen 15.40 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der Heckstoßstange fest. Da ihr Fahrzeug vorwärts in der Parklücke stand, dürfte ein anderes Fahrzeug beim Wenden gegen ihren Pkw gefahren sein und sich sodann unerlaubt entfernt haben. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell