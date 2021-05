Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Bahnhofstr. 2, Regio-Bahnhof (ots) – In der Zeit vor Di. 18.05.2021, befuhr vermutlich ein Busfahrer mit seinem Bus den Busbahnhof in Wissen und beabsichtigte in einem engen Bogen links auf die Bahnhofstraße einzubiegen.

57537 Wissen, Bahnhofstr. 2, Regio-Bahnhof (ots) – In der Zeit vor Di., 18.05.2021, befuhr vermutlich ein Busfahrer mit seinem Bus den Busbahnhof in Wissen und beabsichtigte in einem engen Bogen links auf die Bahnhofstraße einzubiegen.

Dabei geriet er vermutlich mit dem rechten Heck über den Bordstein und touchierte einen dort befindlichen Lichtmast, welcher dabei beschädigt wurde. Hinweise auf den Fahrer bzw. das Fahrzeug bestehen nicht.

Es wurde lediglich roter Farbabrieb an dem Mast festgestellt.

Der Schaden beträgt ca. 1500,-EUR. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell