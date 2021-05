Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Maarstr. Parkplatz (ots) – Ein 38-jähriger Fahrzeugführer parkte am Fr. 21.05.2021, um 08:30 Uhr, seinen Pkw Opel Insignia, auf dem Parkplatz in der Maarstr.

57537 Wissen, Maarstr., Parkplatz (ots) – Ein 38-jähriger Fahrzeugführer parkte am Fr., 21.05.2021, um 08:30 Uhr, seinen Pkw Opel Insignia, auf dem Parkplatz in der Maarstr. Als er gegen 13:15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, wies dieser an der linken hinteren Stoßstangenseite einen Streifschaden auf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-bzw. Ausparken den Pkw Opel des 28-Jährigen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



