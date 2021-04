Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Schulstr. 2 (ots) – In der Zeit von Di. 27.04.2021, 20:30 bis Mi. 28.04.2021, 20:30 Uhr, bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich eines Lkw oder Omnibusses von der Straße Im Kreuzthal nach rechts in die Schulstraße ein.

57537 Wissen, Schulstr. 2 (ots) – In der Zeit von Di., 27.04.2021, 20:30 bis Mi., 28.04.2021, 20:30 Uhr, bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich eines Lkw oder Omnibusses von der Straße Im Kreuzthal nach rechts in die Schulstraße ein. Dabei geriet er mit den rechten Rädern auf den erhöhten Bordstein und touchierte die zum Gehweg hin befindliche Pfostenabgrenzung. Hierdurch wurden zwei Pfosten und ein Hinweisschild beschädigt.

Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle wurden zwei Radmutterabdeckungen aufgefunden, die aufgrund der Größe nur von einem Lkw oder Omnibus stammen können. Weitere Hinweise auf den Verursacher liegen zur Zeit nicht vor. Jedoch befindet sich in der der Nähe der Unfallörtlichkeit eine Straßenbaustelle mit erhöhtem Baustellenfahrzeugaufkommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum mutmaßlichen Fahrzeugführer oder Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell