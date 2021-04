Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Nassauer Str. Heisterstr. (ots) – Am Mi. 21.04.2021, gegen 07:30 Uhr parkte ein 44-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw Opel Movano ordnungsgemäß in der vordersten, der am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung ausgewiesenen Parktasche vor dem Anwesen Nassauer Str.

57537 Wissen, Nassauer Str./Heisterstr. (ots) – Am Mi., 21.04.2021, gegen 07:30 Uhr parkte ein 44-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw Opel Movano ordnungsgemäß in der vordersten, der am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung ausgewiesenen Parktasche vor dem Anwesen Nassauer Str. 1. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte, vermutlich infolge zu geringen Seitenabstands, gegen 13:22 Uhr, mit seinem goldfarbenen Pkw Renault Captur, mit WW – Kennzeichen, beim Vorbeifahren den geparkten Pkw des 44-Jährigen. Hierbei entstand ca. 1500,-EUR Sachschaden am Pkw Opel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Der Unfallhergang wurde durch einen Zeugen beobachtet.

Weitere Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



