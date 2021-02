Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Koblenzer Str. 37 (ots) – Ein Zeuge beobachtete am So. 21.02.2021, gegen 22:44 Uhr, wie der Fahrzeugführer eines Pkw Opel, mit dem abgelesenen Kennzeichenfragment AK-A?

57537 Wissen, Koblenzer Str. 37 (ots) – Ein Zeuge beobachtete am So., 21.02.2021, gegen 22:44 Uhr, wie der Fahrzeugführer eines Pkw Opel, mit dem abgelesenen Kennzeichenfragment AK-A???, beim Rückwärtsfahren gegen eine Straßenlaterne stieß und diese beschädigte. Der Fahrer stieg kurz aus seinem Fahrzeug aus, besah sich den Schaden und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell